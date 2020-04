RAI, Bizzotto: "Germania più avanti di noi, nel calcio italiano troppi pareri contrastanti ed anche più casi di positività al Coronavirus"

Ultime notizie calcio - Stefano Bizotto, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La Germania è più avanti di noi ed ha già stilato un programma per le squadre delle prime due categorie del calcio tedesco. Nel calcio italiano invece ci sono troppi pareri discordanti. Qui c’è anche la Lega da tenere in considerazione mentre in Germania la Federazione, dialogando con il Governo, ha preso in mano la situazione. Qui ci sono stati molti più casi di positività nel mondo del calcio rispetto a quanto avvenuto in Germania”.