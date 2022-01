Rai, Bezzi: "Per Insigne non so se ci sarà futuro in Nazionale, giusto convocare Joao Pedro e Luiz Felipe"

Ultime calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista della Rai, Gianni Bezzi:

"Balotelli? E' l'argomento di queste ore, so per certo che in questi ultimi tre anni mentre era fuori Mancini non lo ha mai dimenticato e tenuto nel cassetto, senza chiudergli le porte della Nazionale. So per certo che è un allenatore per vedere una Nazionale secondo il suo progetto avrebbe bisogno di un attaccante come lui, fisico e che crea reparto da solo in area di rigore. Non si può discutere Ciro Immobile che è un attaccante straordinario dimostrandolo nella sua carriera. Però non riesce ad esprimersi e fa fatica fuori dalla Serie A. Non è una soluzione sicura, ma Mancini ci prova per vedere come va. Montella lo ha chiamato in Turchia, sono quarti, nelle ultime partite ha segnato un gol ogni due partite. Montella gli ha detto che sta bene, vedendolo in campo tutti i giorni ed il nostro CT ha dei contatti diretti con tutti i suoi colleghi di club. Mancini è preoccupato in vista dello spareggio contro Portogallo o Turchia (la finale, dopo la eventuale vittoria contro la Macedonia del Nord, ndr.). Non so quali possono essere le altre soluzioni, al primo posto ovviamente c'è Ciro Immobile ma alla Nazionale manca anche Chiesa. Magari in questo contesto può essere inserito Zaniolo della Roma, ma ci vuole tempo per raggiungere la migliore condizione dopo due infortuni gravi".