RAI, Antinelli: "Politano? Non è stato facile per Mancini tenerlo fuori, c'è un problema dietro la sua esclusione"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di RAI Sport Alessandro Antinelli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Politano? Non è stato facile per Mancini dare la lista dopo la mezzanotte, abbiamo indagato sulle ultime ore e per il mister non è stato facile andare dai giocatori e dirgli che non sarebbero stati convocati: Pessina ci credeva, Politano anche, e non avrebbero fatto parte del gruppo. Politano se l’era giocata bene contro San Marino, Bernardeschi se l’è guadagnato sul campo e sembrava esserci anche l’azzurro dopo l’esclusione di Kean. Raspadori è stata la variabile last minute, Mancini ha voluto un terzo attaccante centrale diverso da Immobile e Belotti. Il problema di Politano è la concorrenza nel ruolo, con Chiesa, Berardi e Bernardeschi. Amichevole con la Repubblica Ceca? Non so se ci sarà Jorginho dal primo minuto: potremmo vedere Sensi ma non Verratti, Barella e poi Insigne con la maglia numero 10. A destra possibile staffetta Florenzi-Di Lorenzo, e ipotesi Toloi contro avversari che spingono di più. Chi giocherà di meno, poi scenderà in campo contro l’Under 20 la mattina dopo. Insigne-Immobile? Sono amicissimi dai tempi del Pescara, assieme a Verratti: l’ambiente è perfetto in ritiro, Insigne ed Immobile in campionato hanno dimostrato di essere delle stelle e ora devono far vedere di essere giocatori di dimensione europea, sanno che è la loro grande occasione”