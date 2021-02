RAI, Antinelli: "Napoli favorito per entrare tra le prime quattro. Anche la Juve è in difficoltà, ma nessuno attacca Pirlo come fanno con Gattuso"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Antinelli, giornalista RAI:

“Gattuso? Situazione molto critica. Tutti hanno avuto molti problemi, la Juventus ad esempio ora è senza Bonucci e Chiellini, è anche vero che Pirlo non viene subito messo in discussione. Servirebbe più protezione dalla società e più tranquillità dalla piazza, le cose potrebbero cambiare. Lotta Champions? Il Napoli per me arriva tra le prime quattro, a meno che non cambi l’allenatore in corsa. Potrebbero nascere dei problemi”.