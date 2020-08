RAI, Antinelli: "La Roma non cederà Veretout! A questo Napoli sarebbe servito Diawara"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Antinelli, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Per me Gattuso riparte dal 4-3-3, ma tutti gli allenatori devono avere almeno due idee tattiche. Osimhen va sfruttato perché è stato un grande investimento, ma non puoi nemmeno rinunciare a Mertens. Il 4-2-3-1 si può fare, Gattuso deve provarlo proprio in sede di ritiro. Secondo me sulla trequarti può giocare anche Zielinski facendo spazio a Demme e Fabian davanti la difesa. Per me il Napoli ha rinunciato prematuramente a Diawara, avrebbe fatto benissimo in questo Napoli. Veretut fa tanto comodo, ma la Roma non lo cede a meno di proposte scabrose. Fa il mediano, la mezz’ala, il terzino e giocatori così non ce ne sono tanti. Gattuso lo vuole, ma è merce rara perché è un giocatore particolare. Kessiè del Milan? Diverso da Veretout, forse hanno lo stesso ruolo, ma Veretout fa molto meglio la fase difensiva rispetto a Kessiè”.