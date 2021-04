RAI, Antinelli: "Casi Covid? Occhio a Chiesa ora! I giocatori del Napoli sono più tranquilli"

Napoli - Alessandro Antinelli, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sono al quarto tampone nel giro di una settimana, anche io ero al seguito della Nazionale italiana, e quindi mi sto sottoponendo agli esami. Bernardeschi è risultato positivo nella giornata di ieri, mentre prima era stato a contatto con la squadra. La Juventus qualche problema ce l'ha. Il giocatore più attenzionato, al momento, è Federico Chiesa. Sconcertante quello che è successo in Nazionale, sono già diciotto i positivi. I calciatori del Napoli ora sono più tranquilli, anche perché sono passati già sei giorni da quando è scoppiato il caso. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo va detto che la situazione in casa Juventus va monitorata giorno per giorno. E' veramente molto complicato in questo momento stabilire certe cose, anche perché la situazione è in fieri e va soltanto tenuta sotto controllo".