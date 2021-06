Agostinelli: "L’Italia può arrivare fino in fondo, Di Lorenzo, Spinazzola ed Insigne gli uomini in più"

Euro 2020 - “Terzino sinistro? Consiglierei al Napoli Thorgan Hazard. Mi piace anche Fabiano Parisi, è un ottimo profilo, ma bisognerebbe avere pazienza perché è un ragazzo che viene da Empoli e dovrebbe confrontarsi con una grande piazza - queste le parole di Andrea Agostinelli, ex allenatore ed opinionista Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Italia? I numeri sono dalla nostra parte. Subiamo un solo tiro in porta, in media, a partita, ma creiamo tante occasioni. Siamo tra le pretendenti alla vittoria di questo Europeo. Contento per l’eliminazione della Francia perché la reputavo la più forte della competizione. La Nazionale ha ritrovato, dopo diversi anni, la solidità difensiva che ci ha reso noti per decenni. Siamo bravi a difendere ed abbiamo un ottimo portiere. Di Lorenzo, ad esempio, in questa manifestazione si è consacrato, stesso discorso per Spinazzola. Insigne, infine, è arrivato alla maturazione completa: è insostituibile per Mancini, perché alla qualità che ha sempre avuto sta abbinando tanta quantità e gioco per la squadra. Lorenzo, ad oggi, è tanta roba. Fossi in Adl gli rinnoverei subito il contratto. Purtroppo, però, nel calcio moderno se ti arriva una offerta congrua, non puoi trattenere il giocatore. Col cartellino di Insigne puoi acquistare due ottimi calciatori, e questo non va sottovalutato. Ritornando all’Italia, è ovvio che nella gara secca può succedere di tutto, perché se all’Austria avessero convalidato quel gol, saremmo andati ingiustamente fuori”.