Raffaella Fico: "Seguo il Napoli sin da piccola, preferisco Belotti a Petagna. Vi svelo per chi tifa mia figlia Pia"

Ultime Calcio Napoli - La showgirl Raffaella Fico è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mia figlia Pia? Beh, normale che quando gioca il padre tifi anche per lui, ma Pia tifa soprattutto per il Napoli, è azzurra dentro! Sono stata sempre molto ottimista quando è arrivato Gennaro Gattuso, fin dal primo momento sapevo che potesse fare qualcosa di grande sulla panchina partenopea degli azzurri".

Poi aggiunge: "Può vincere lo scudetto la Lazio? Ma io vorrei che lo vincesse il mio Napoli, per questo non voglio per nulla esprimermi sulla vittoria del titolo. Pia col padre al San Paolo? Devo dire che è stata una scena bellissima, devo venire più spesso allo stadio a vedere il Napoli, considerato come è andata la partita degli azzurri. Tifo Napoli da piccola, così come mia figlia, è una cosa che ci è stata tramandata ad entrambe e sarà sempre così. Poi normale le faccia piacere quando vince e segna il papà. Futuro? Stravedo per Belotti, lo prenderei per l'anno prossimo, anche se Petagna è un buon attaccante".