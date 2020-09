Raffaele Longo: "Napoli subito dietro Inter e Juventus, 4-3-3 modulo ideale per gli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli – Raffaele Longo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli lo colloco in una graduatoria subito dietro Inter e Juventus: i bianconeri hanno Cristiano Ronaldo e vengono da nove scudetti di fila, i nerazzurri invece stanno per prendere un grande calciatore come Vidal. Gli azzurri hanno perso già Allan e rischiano di perdere anche Koulibaly. Credo che il modulo ideale per il Napoli sia il 4-3-3. Bisogna concedere tempo ad Osimhen, considerando soprattutto che c’è Mertens che ha imparato a fare il centravanti e che è il miglior marcatore della storia del Napoli”.