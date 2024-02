Radiolina, Casini: "Gaetano? I tifosi del Cagliari si chiedono perchè sia stato preso, dato che andrà via! Ranieri ha schierato 25 formazioni diverse"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radiolina Gabriele Casini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Claudio Ranieri non si è esposto troppo sulla formazione che affronterà il Napoli, se non su chi non è ancora al top: vuole una squadra affamata e cattiva contro il Napoli, che resta una big nonostante i cambi di allenatore e resta campione d’Italia in carica.

L’impatto di Gaetano? Gli ho dedicato un podcast, due gol in tre partite lo hanno fatto brillare e ha fatto capire già di essere un giocatore di livello superiore, tanto che i tifosi si chiedono perchè l’abbiano preso dato che dopo sei mesi va via. Dopo Mancosu serviva un giocatore tra le linee, a livello di conclusione in porta ha dimostrato di essere come un attaccante: ha giocato due partite e mezzo in tutto, ma ha già mostrato di che pasta è fatto.

Oristanio? Difficile torni dall’inizio, potrebbe andare in panchina dopo la frattura al piede. Il Cagliari ha messo 25 formazioni diverse in 25 partite, difficile prevedere le scelte: ho paura che si metta a specchio con il Napoli, magari con un 3-4-3 o con un 3-5-2 o 3-4-1-2, ma Ranieri cercherà le dovute contromisure.

Mister a rischio esonero? Le ultime due casalinghe le ha perso, la situazione è difficile ma solo il mister può tirare il Cagliari fuori dai guai”