Radio RAI, Repice: "Osimhen è l’intreccio tra Haaland e Christian Vieri! Napoli scandaloso"

Francesco Repice, giornalista di Radio RAI, su Facebook pubblica un video in cui elogia il Napoli di Osimhen e Kvaratskhelia.

“Falcao e Platini erano scandalosi per Carmelo Bene, sapevano sorprendere e suscitavano meraviglia. Il Napoli credo sia una squadra scandalosa, lascia attoniti: Kvaratskhelia mi ricorda sempre di più George Best, mentre Osimhen è l’intreccio tra Haaland e Christian Vieri. Il Napoli sorprende e riesce ad andare al di là di ciò che siamo abituati a vedere: anche contro la Cremonese è riuscito ad andare avanti non rinunciando mai alla bellezza del suo calcio”