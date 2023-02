Radio RAI, Repice: "Il Napoli è una squadra scandalosa! Cosa mi emoziona di più tra il 3-0 del Napoli ed il gol di Kvaratskhelia? Dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Radio RAI Francesco Repice, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa mi emoziona di più in radiocronaca tra il terzo gol del Napoli ed il gol di Kvaratskhelia? C’è la giocata del singolo e tante giocate di tanti singoli, numeri e tattiche non servono a nulla: l’organizzazione del gioco la dà l’allenatore, il bel gioco lo fa il singolo calciatore col gesto tecnico ed io mi entusiasmo per le grandi giocate. Il Napoli è una squadra scandalosa, nei primi anni ’80 arrivarono due calciatori in una trasmissione tv: Carmelo Bene disse che Falcao dava scandalo per la capacità di stare in campo, ci sono giocatori che rompono un muro e va al di là. Devo raccontare un piccolo aneddoto: Facchetti diventa presidente dell’Inter, mi mandano alla Pinetina per aspettarlo fino alle nove di sera. Mentre l’ufficio stampa tentenna, lui esce e tira giù il finestrino con una gentilezza tale chiedendomi se avessi bisogno di qualcosa. Napoli? Questa è una stagione particolare, in Europa chi guarda la squadra di Spalletti spera che non gli tocchi da avversario”