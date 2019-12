Radio Marte, Sarnataro: "Domani riposo annullato per il Napoli, ci sarà il confronto tra Ancelotti e la squadra"

Notizie calcio Napoli - Dario Sarnataro, collega di Radio Marte, commenta così Napoli-Bologna tramite i social:

"Domani riposo annullato, confronto squadra-Ancelotti. Il tecnico si assume parte della responsabilità ma le addossa anche (pubblicamente) ai calciatori: è un tutti contro tutti? Sarebbe sbagliato, il confronto di domani potrà servire, come (secondo me) servirebbe un intervento pubblico di De Laurentiis (a favore della chiarezza e per dare spiegazione ai tifosi). Occorrono logica e lucidità in campo ma anche fuori. Il gioco con Ancelotti non ha quasi mai convinto, ma questo Napoli appare logoro (purtroppo).

Le pagelle di oggi: Ospina 5, Maksimovic 4.5, Manolas 5, Koulibaly 5.5, Di Lorenzo 6; Fabian 5, Zielinski 4,5, Elmas 5, Lozano 5, Llorente 6, Insigne 6, Mertens 5, Younes sv, Ancelotti 4 (3-fine)".