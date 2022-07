Radio Marca, Cortes a CN24: "Politano-Valencia affare complicato. Più semplice la trattativa con Demme"

Luis Cortes, giornalista di Radio Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La situazione economica del Valencia non è positiva. C'è grande rispetto nei confronti di Politano, ma il club in questo momento non può spendere quei 17-18 milioni di euro che chiede il Napoli. Il Valencia ha bisogno di vendere, pur vendendo non è detto che ci sarà un'apertura del Valencia per un investimento così importante. C'è il placet di Politano al Valencia ma non basta. Gattuso è stato informato della situazione. Si è riunito a Singapore con Mendes ed il presidente del Valencia. Il club potrebbe ricorrere a degli escamotage finanziaria spostando in avanti le problematiche di bilancio oppure cedere subito.

L'entourage di Rino smentisce che il mister voglia lasciare il club. Anzi, è stimolato nell'affrontare una sfida così difficile. Demme? Situazione diversa da Politano perchè il costo del cartellino non è alto e il Valencia ha bisogno di calciatori in quella zona".