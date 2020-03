Ultime notizie calcio - Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Diego De Luca ha sentito Marotta. Gli ha detto che in questo momento c'è tutta la Lega d Serie A riunita in conference call per valutare l'ipotesi di tornare a giocare il 3 maggio. Anche Sticchi Damiani conferma".