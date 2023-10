Radio 24, Genta a CN24: "Scommesse? Non chiamiamoli 'poverini'! Per Spalletti il test più importante, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Radio 24, Carlo Genta è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24 Live:

“Partiamo sfavoriti perché il pregresso recente mi sembra chiaro. Metterei in conto anche gli ultimi giorni vissuti dalla nazionale, non è un segreto, l’hanno detto anche loro che quando arriva la polizia a Coverciano non è per una passeggiata di salute. Trambusto emotivo ricevuto dalla squadra. Gli inglesi sono favorititi ma siamo curiosi di vedere la nazionale di Spalletti ad un impegno difficile, quasi impossibile, è un grande test.

Quando arrivi da un grande fallimento è normale che il gruppo si sfilacci e devi ripartire da zero, va dimenticato l’europeo vinto e l’esclusione al mondiale. Non si è voluto voltare pagina e l’hai dovuto fare traumaticamente, andava tagliato il cordone con il vecchio tecnico, anche li successo in modo traumatico e sbagliato. Era necessario ripartire e lo si sta facendo con Spalletti. Non gli si può chiedere di scrivere subito un romanzo nuovo, ma almeno la prefazione si. Giochiamo contro un avversario più forte, favorito e che gioca in casa. Torniamo a giocare in casa loro dopo quella volta in cui ci andò molto bene (finale Euro 2020, ndr.). Non mi aspetto ne favori ne regali, sarà un’Inghilterra che giocherà al 110% e l’Italia dovrà provare a resistere all’onda d’urto.

La ludopatia è un problema ma mi sembra che negli ultimi giorni si sia fatto questi ragazzi le vittime di un sistema, questa malattia l’hanno presa con le loro mani e quindi si deve avere un’idea chiara e lucida delle cose, sono finiti nei guai e non da ieri, una vicenda di cui si vociferava già da mesi. La prima fuga di notizie ci fu a luglio e nessuno ci fece seguito. Aiutiamoli ma non chiamiamoli “poverini”, hanno fatto un’enorme cazzata. Sono ragazzi che vivono con il telefono in mano, questo ti porta ad alcune distorsioni se non ci fai attenzione, non sono i primi sportivi ad avere questo tipo di problema, Michael Jordan ha sempre avuto problemi di questo tipo, non scommetteva sul basket ma se poteva scommettere sulla caduta di una moneta da un lato o dall’altro lo faceva. Che sia il golf o il casinò sono fatti loro, la scommessa di per sé non è vietata, se lo fai sul tuo sport è sbagliato.

Corona? È stato estremamente scaltro, ha avuto le soffiate giuste. Se ha indirizzato il lavoro del giornalismo sportivo italiano? No, possiamo dire che è uno che ha le soffiate giuste e non si fa scrupoli a mettere in piazza le cose. Se tu fai una denuncia di quel tipo devi avere le prove perché la querela è dietro l’angolo, si è rimesso al centro del villaggio. Bisognerebbe capire anche perché ha avuto queste dritte, perché ha voluto far filtrare queste notizie, ha salito qualche gradino sulla scala dell’attenzione”.