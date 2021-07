Radio 24, Capuano: "De Laurentiis, picconando, fa danni: ormai, c'è l'abitudine a non prenderlo troppo sul serio"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giovanni Capuano, Radio 24: "Ci si sorprende ogni volta sui possibili danni che De Laurentiis fa a se stesso, picconando ogni equilibrio. Ormai, anche gli altri sono abituati a non prenderlo troppo sul serio. Ho apprezzato, però, l'estrema chiarezza su che cosa succede all'interno di una società in un momento così delicato come è il 2021 e come sarà anche il 2022. Mi piace la franchezza con la quale De Laurentiis ha parlato e tifosi del Napoli, senza vendere fumo. La garanzia si chiama Luciano Spalletti, al quale verrà consegnata una squadra competitiva per il quarto posto. Andrea Agnelli la pensa come De Laurentiis in questo momento, c'è una lettura perfettamente coincidente. Sono perfettamente d'accordo sulla questione capienza degli stati con De Laurentiis: se è vero che il calcio italiano sarebbe morto se avesse seguito la ricetta del presidente del Napoli, è anche vero che bisogna far fronte a quelle che sono le istanze arrivate da De Laurentiis. Non è più pensabile che si vada avanti attraverso aumenti di capitali o attraverso altri strumenti. Gli stadi si devono riempire, è giusto che ci sia fiducia nella scienza e nei vaccini, ma non bisogna fare il passo della lumaca".