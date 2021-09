Questore di Napoli, Giuliano: "Napoli-Juve con green pass e mascherina! Cancelli aperti dalle 14, più varchi aperti e più steward"

Napoli Calcio - Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Green Pass e mascherina, queste norme consentono di tornare allo stadio. Anche se in percentuale minore rispetto al passato, ma dobbiamo avere cura e rispetto di queste norme. I cancelli saranno aperti, domani, dalle ore 14, 4 ore prima e un'ora in più rispetto alle solite 3. Col Benevento, dei 7mila spettatori che intendevano assistere al match, moltissimi si sono presentati nell'ultima ora. Se tutti dessero una mano, arrivando tutti all'impianto sportivo nel tempo, si eviterebbero gli assembramenti. Più varchi aperti e più steward ci saranno allo stadio Maradona. Multe? Mascherina e distanziamento, l'impianto normativo annesso alla sicurezza dello stadio è per noi importante. Se abbiamo sempre tenuto che tutte le norme vengano rispettate, dobbiamo continuarlo a farlo. Il posizionamento a scacchiera è una norma nazionale, non una trovata del nostro territorio. Tutto serve per far assistere al match un numero elevato di spettatori. La difficoltà di reperire steward non è solo un nostro problema, purtroppo nei primi due incontri ci sono stati rallentamenti per questo motivo. Che domani sia una serata di festa".