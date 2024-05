Cosa accadrĂ ora con Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League? Quale sarĂ il suo futuro?Â

Quale futuro per Gasperini dopo la vittoria dell'Europa League?Â

Alberto Rimedio, telecronista RAI, ha un’idea come riferito in diretta: “Ora Percassi deve rapire Gasperini, rinchiuderlo a Zingonia e non farlo uscire finchĂ© non garantisce che resterĂ l’anno prossimo all’Atalanta”, ha riferito.Â