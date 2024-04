"Quale club tifavo da bambino? I miei amici lo sanno...": la non-risposta di Osimhen

Ultime notizie Napoli - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center.

“Quale club tifavo da bambino? Per me questa è una decisione personale, certamente i miei amici che mi conoscono, quelli con cui sono cresciuto, lo sanno ma penso sia meglio non dire nessuna squadra in particolare perchè ora sono un calciatore professionista e penso sia più giusto così. Certamente il calcio mi è sempre piaciuto, mi piace guardare le partite dei grandi club”