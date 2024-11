Quagliarella: "Tournée Juve a Miami, altro che mezzanotte in camera: la reazione di Conte il giorno dopo"

Notizie Calcio - Intervistato da Il Mattino oggi in edicola, Fabio Quagliarella ha svelato un retroscena su Antonio Conte ai tempi della Juventus.

"Eravamo a Miami in tournée e dopo giorni di lavoro durissimi ci concede una serata di libertà. "Ma a mezzanotte tutti in camera", precisa. Io rientro verso l'una e mi sentito in colpa. Pensavo di essere uno degli ultimi, ma invece ero il primo.

Ovviamente lui sapeva già tutto e il giorno dopo è incazzato nero. "Il primo che si ferma durante la corsa lo metto fuori rosa", ci dice con tono minaccioso. E verso la fine dell'allenamento, però, si ferma Pirlo".