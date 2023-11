Quagliarella precisa: "Scrivetelo a caratteri cubitali, c'è un solo motivo del perchè mi sono ritirato"

Notizie calcio. Fabio Quagliarella, ex attaccante tra le altre anche del Napoli, ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato.

L'attaccante napoletano, oltre alle bellissime parole su Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, volendo specificare il perchè ha scelto di ritirarsi:

"Mi sono allenato fino all'ultimo giorno e questa è la cosa di cui vado più orgoglioso. L'anno scorso facevo le stesse cose di un compagno di 20 anni. Non ho smesso per problemi fisici, potete scriverlo a caratteri cubitali: non è arrivata nessuna offerta interessante e ho detto stop. Quella sulla condizione fisica era una battuta".