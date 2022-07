Purewal a CN24: "Kepa al Napoli? Chelsea disposto a cederlo ma c'è un problema enorme"

Il giornalista di PA Media Nick Purewal è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La situazione attuale di Kepa al Chelsea? Ad oggi il titolare è Mendy ma il club è contento dello spagnolo. Se però volesse fare il titolare altrove non gli tarperebbe le ali: preferirebbe però venderlo a titolo definitivo, pur sapendo di non poter chiedere cifre altissime. Anche in prestito, perchè il problema è l’ingaggio molto alto: è un freno per qualsiasi squadra voglia puntare su di lui. Il prezzo di Kepa? In questo momento è impossibile farlo, perchè non è stata stilata ancora una valutazione del suo cartellino. Il Chelsea difficilmente andrebbe oltre il 50% del pagamento dell’ingaggio, ma lo stesso Kepa dovrebbe calare le sue richieste contrattuali”

