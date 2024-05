PSG, Luis Enrique: "Nessuno può sostituire Mbappe, ma prendendo 5-6 giocatori insieme..."

L'allenatore del PSG Luis Enrique ha parlato di quelle che possono essere le scelte future del club parigino che ha salutato Mbappe. Queste le sue dichiarazioni di mercato, dove il Paris Saint Germain segue con attenzione da vicino Kvaratskhelia e Osimhen per provare a prenderli.

"Nessuno può sostituire Mbappé, solo una squadra con ambizione può farlo. E forse quattro, cinque o sei giocatori messi insieme, da reclutare per l'anno prossimo. Senza Kylian cercheremo di dare di più come squadra. Sarà una sfida per tutti i giocatori che arriverannp qui. Vogliamo scrivere la storia e vincere questa benedetta Champions League. Non so quando la vinceremo, ma lo faremo.

Ho avuto la possibilità di allenare Kylian in questa stagione. È stata una stagione difficile per lui. Dopo sette anni e tanti successi, è molto difficile dire addio. Era sempre pronto ad aiutare la sua squadra. Stasera è stata la ciliegina sulla torta anche se non ha segnato. Ma era presente a tutte le azioni. È un giocatore diverso".