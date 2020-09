PSG, Leonardo: "Mai contattato Allegri! Acquisti? Dobbiamo prima vendere, dovremo fare un mercato creativo"

Notizie Calcio - Leonardo, ds del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+: "Allegri? Non l’ho mai contattato per la panchina. Con Tuchel parlo molto chiaramente, ha fatto qualcosa di fantastico e ora siamo in un momento di riflessione, il tempo non manca. Tutti gli acquisti hanno ricevuto sempre il suo via libera, ora ha altri dieci mesi di contratto. Se ne parla tanto perché è arrivato prima di me. Bisogna vendere per comprare. Il fair play finanziario impedisce di mettere più soldi ma in questo periodo nessuno acquista. Abbiamo investito su Icardi in estate, ora dovremo essere creativi sul mercato".