PSG, Campos su Osimhen: "Valutato come una delle possibilità ma nessuna offerta, vi dico perché"

Calciomercato Napoli, retroscena su Victor Osimhen e il Paris Saint Germain. A svelarlo è direttamente Luis Campus, dirigente del club transalpino. 

 

‚ÄúOvviamente Osimhen √® stato analizzato come una delle possibilit√†. La nostra conclusione √® stata che eravamo molto contenti con Gon√ßalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio. Offerta?! No. Abbiamo parlato di Osimhen come di altri attaccanti. Capisco che mi si associ a Osimhen visto l‚Äôho portato io al Lille dallo Charleroi, e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo una ottima relazione e ci rispettiamo moltissimo come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti‚ÄĚ.¬†