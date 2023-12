Psg, Al-Khelaifi: "Strano che Florentino parli di Superlega con le Champions alle spalle"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ha ribadito la sua totale contrarietà alla creazione della Superlega in un comunicato:

"Il Paris Saint-Germain rifiuta totalmente e completamente qualsiasi piano per una cosiddetta Super League, come è stato così fin dal primo giorno e lo sarà sempre. In quanto orgogliosa istituzione europea, il PSG sostiene i principi del modello sportivo europeo, i valori della competizione aperta e dell'inclusione, e lavora con tutte le parti interessate riconosciute del calcio europeo, in particolare con tifosi e giocatori, che sono al centro del cuore del calcio europeo".