Protocollo FIGC-Federfarma contro il doping, arriva la firma. Gravina: "Siamo in prima fila in questa lotta"

Ultime calcio - È stato siglato dai presidenti Gabriele Gravina e Marco Cossolo il protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso la Commissione Federale Antidoping, e Federfarma, che rappresenta oltre 18.000 farmacie private su tutto il territorio nazionale. La firma della collaborazione, che ha una durata di due anni, avvia un processo innovativo che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza del fenomeno doping, promuovere il corretto uso di farmaci e di integratori e prevenirne l’abuso, al fine di tutelare la salute degli sportivi e in particolare dei calciatori (dilettanti e professionisti di qualsiasi età), richiamando l’attenzione sui pericoli e le conseguenze del doping.

“Il mondo del calcio sente viva la responsabilità di essere uno sport seguito e praticato da milioni di persone – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – per questo è in prima fila sia nella formazione sia nella prevenzione nella lotta al doping. Grazie a Federfarma, le farmacie, le scuole e le società sportive, in particolare quelle giovanili e dilettantistiche, saranno veri e propri punti di informazione e di tutela della salute”.

“Le farmacie sono il primo presidio sanitario di prossimità sul territorio e accolgono ogni giorno circa 4 milioni di cittadini, che entrano non solo per ottenere un farmaco o un servizio, ma anche un consiglio e informazioni utili a compiere le scelte più adeguate per la propria salute e il proprio benessere”, afferma il presidente di Federfarma nazionale Marco Cossolo. “Proprio in virtù di questo rapporto di fiducia tra farmacista e cittadino abbiamo accolto con convinzione questa importante iniziativa della FIGC, per contribuire a diffondere consapevolezza sul fenomeno del doping”.