"Un numero così basso di ricoverati in terapia intensiva non c'era dal 21 marzo". Queste le parole di Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa con i numeri relativi all'emergenza Coronavirus. Attualmente sono infatti 2.936 i ricoverati in terapia intensiva, -143 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 26.893, con un decremento nelle ultime 24 ore di 750 persone.