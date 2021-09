Problemi DAZN, Cobolli Gigli accusa: "Mi hanno staccato l'abbonamento e non lo rifarò, è un vergogna!"

L'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi hanno cancellato da DAZN, ho pagato il primo mese e poi il secondo hanno detto che la banca non ha dato l'ok e invece non è vero. Mi hanno tolto l'abbonamento e io per ripicca non lo farò mai più. Tra l'altro non esiste nessuno che ti risponde, esistono solo computer senza l’assistenza telefonica a cui chiedere spiegazioni".