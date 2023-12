Problemi al Maradona, Simeone (Comune di Napoli): "Domattina partono i controlli sui plexiglass con droni e scalatori"

"Sabato è stata una giornata difficile per il forte vento che ha soffiato su tutta la Campania. Allo stadio Maradona- ha detto Nino Simeone, presidente commissione impianti sportivi e trasporti del Comune di Napoli a Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre"- si sono staccate queste lastre di plexiglass dal settore Distinti, lato Curva B, e sono cominciati immediatamente i controlli con dei droni ed è risultato tutto tranquillo. Da domani mattina cominceranno tutti i controlli sull'intera copertura del Maradona con i droni e con dei tecnici specializzati. Si partirà dal settore dove c'è stato il cedimento per allargarsi a tutta la struttura. Una copertura, secondo me, concepita male. Con le condizioni meteo così particolari ci sono anche stati casi di ombrelloni che sono volati dai balconi; può succedere dappertutto. Nel caso dello stadio, quella è una nostra responsabilità e bisogna fare con maggiore attenzione un controllo sulla struttura. Da domani mattina dunque partiranno i controlli su tutta la copertura con i droni e con gli scalatori"