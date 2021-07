Pro Vercelli, Scienza: "Mortificati per l'infortunio di Demme, Comi quasi non parlava più! L’esito ci ha un po' rassicurati"

Napoli - Infortunio Demme, a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Scienza, tecnico della Pro Vercelli.

“Siamo abbastanza contenti dell’esito dell’infortunio di Demme. Siamo dispiaciutissimi e mortificati per l’infortunio capitato proprio contro di noi. Abbiamo fatto tutto il viaggio di ritorno in rigoroso silenzio per rispetto del giocatore. Siamo onorati dell’invito di una squadra come il Napoli. Non volevamo giocare in modo falloso, ma il Napoli andava talmente veloce che i falli li abbiamo fatti perché ci mandavano fuori tempo. Sapevamo che era un’amichevole e il tono agonistico non doveva essere troppo duro, ma ripeto: il Napoli ha giocato talmente bene e in modo talmente veloce che siamo andati fuori tempo in alcune occasioni. Gianmarco Comi, l’autore del fallo, era mortificato e quasi non parlava. Abbiamo ottimi rapporti con la società azzurra, ci siamo parlati".