Primavera Napoli, l'ex tecnico Apuzzo a CN24: "Mi ha colpito una statistica di Conte a febbraio, a Como attenzione a due aspetti"

Ultime notizie Napoli - Ernesto Apuzzo, ex tecnico della Primavera del Napoli ed ex calciatore del Como, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Andrò a vedere Como-Napoli domenica. Ci tenevo, avendo giocato con il Como nel 76-77’ ed avevo il desiderio di tornarci. Ovviamente spero di vedere il mio Napoli vincere (ride, ndr)”.

Momento del Napoli? I punti persi nelle ultime partite sono solo contro la Roma, perché sono stati defraudati con due rigori non dati agli azzurri. Con l’Udinese e la Lazio va detto che gli avversari hanno giocato bene ed hanno meritato. Purtroppo il Napoli deve fare a meno di diversi calciatori importanti che si sono infortunati, ma Conte è un gran motivatore e riesce ad ottimizzare i calciatori che ha a disposizione. Ora si attende il recupero di Spinazzola ed Olivera che riporterà gli azzurri al 4-3-3, per me il modulo migliore per la rosa azzurra”.

Napoli stanco nell’ultimo periodo? Ho visto una statistica sui numeri di Conte nel mese di febbraio. Probabilmente con i suoi metodi di lavoro, con grandi carichi, una leggera flessione in questo mese è normale. Si starà preparando, mi auguro, la rincorsa per andare a mille dal mese di marzo in poi. Magari, avendo altri giocatori tipo Billing e Gilmour, si potrebbe pensare di inserirli negli ultimi 10’-15’ per dare tutto nel finale. Anche per premiarli del lavoro settimanale, contro la Lazio per esempio ho visto Anguissa molto stanco nel finale e lo avrei tolto visto che era anche già ammonito”.

Como? Tornerò a Como perchè ci manco da tempo, ma anche per vedere questi talenti come Diao e Nico Paz. A me piace tantissimo la filosofia di Fabregas come allenatore, uno che se la gioca a viso aperto contro tutti quanti. Poi speriamo che domenica giochino bene e perdano (ride, ndr), ma ad uno come Diao dovrai evitare di concedere spazi perchè altrimenti ti fa male. Palla al piede sembra Speedy Gonzalez, inseme a Nico Paz formano un duo davvero molto forte".