Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito di Gianluca Di Marzio:

"Se dovessi tornare nel calcio lo farei solamente per Avellino, la mia città. Ho investito centinaia di milioni in altre società ma ho dato veramente poco per la mia città. Ma non in questo momento perché ho altre cose da fare".