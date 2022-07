Preziosi: "Napoli in vendita? ADL è un osso duro, ma non scordiamoci una cosa"

Enrico Preziosi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli si sta muovendo nella direzione giusta in termini economici, tutte le società stanno costruendo un calcio nuovo basato sulla sostenibilità. De Laurentiis è sempre stato oculato in questo senso. Ostigard? E' un ragazzo serissimo e forte su tutti i fronti. E' capace di fare gol. Nel calcio la memoria è corta, De Laurentiis ha preso il club dalla C e l'ha portato ai vertici della serie A giocando in Europa. E' un operato positivo. Napoli in vendita? ADL è un osso duro, se vorrà un giorno vendere lo farà ad un prezzo importante"