Pressing, scintille tra Auriemma e Sabatini: "È meglio che parli del Napoli: io posso dire quello che voglio"

Nella puntata di ieri sera di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, si è accesa una lite dopo le parole di Raffaele Auriemma su Massimiliano Allegri:

"Sabatini mi ha fatto un fallo tattico per non andare in contropiede. Posso parlare? Non mi trovo con i conti fatti da lui dicendo che la Juventus ha fatto più di quello che doveva fare. Ricordo che anche l'anno scorso contro il Napoli mise Chiesa dall'inizio che non giocava da un anno e Kvara lo fece a fettine. Con l'Inter ha dato anche del ragazzino a Vlahovic che se la fa addosso in certe partite. Non è colpa di Vlahovic ma di un atteggiamento sbagliato".