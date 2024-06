Presentazione Antonio Contea Palazzo Reale: entusiasta anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nonostante il suo tifo juventino.

Presentazione Conte, cosa ne pensa il sindaco Manfredi

“E’ l’uomo giusto per il Napoli e per Napoli, per la sua cultura del lavoro e la sua mentalità fatta di impegno, sudore e sacrificio, nonché per il suo profilo di qualità che è quello che serve alla città che vuole ambire a livelli sempre più alti”, ha dichiarato il primo cittadino come riporta Il Mattino.