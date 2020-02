Serie A - Sandro Sabatini, giornalista di Premium Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva per commentare le polemiche post Juventus-Fiorentina:

"Sarri di sicuro oggi non può fare la battuta sui rigori e sulla maglia a strisce. Sono perplesso sul secondo rigore. Ceccherini mette la mano a protezione e Bentancur appena la sente si lascia cadere. Ma in linea di massima, salvo casi clamorosi, do ragione a arbitro e Var".