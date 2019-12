Prandelli: "Napoli? Fa piacere essere accostato, ma non c'è nulla di vero. Non sento ADL dai tempi della Nazionale"

Ultimissime calcio Napoli - Cesare Prandelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"La fiducia incondizionata di De Laurentiis ad Ancelotti è una scelta saggia. Chi meglio di Carlo può gestire una gestione difficile come questa, ora sta ai calciatori assumersi le responsabilità ed avere la giusta compattezza per ritornare a fare risultato. Io al Napoli? Fa piacere essere accostato ad una grande squadra. Se qualcuno l'ha scritto mi fa piacere, non c'è niente di vero. Ci sarebbe da preoccuparsi in virtù delle parole del presidente di ieri. Con De Laurentiis c'è stato un ottimo colloquio ai tempi della Nazionale poi non ho più avuto colloqui con lui"