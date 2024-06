Prandelli: "Conte era l’unico allenatore che poteva calmare tutta la situazione a Napoli, su Chiesa..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte era l’unico allenatore che poteva calmare tutta la situazione a Napoli, che poteva far tornare l’entusiasmo: è una garanzia assoluta, era l’unico che poteva far ritrovare l’entusiasmo agli altri. Valuterà lui quale sarà il miglior modulo per ottimizzare i calciatori, non escluderei una difesa a quattro perchè lui prova e riprova prima di decidere.

Chiesa al Napoli? Se fosse una richiesta di Conte, allora avrà valutato i vantaggi. Però bisogna capire dopo i primi giorni d’allenamento quale modulo sarà usato, da qui saranno indirizzate le mosse di mercato. Se vorrà due esterni e una punta, sarà sicuramente una difesa a quattro”