Porzio: "Se il ciclo Napoli deve ripartire, non può farlo con Mertens che ha 35 anni"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex olimpionico Franco Porzio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Io lo terrei e tutto ciò che perderei di mancato incasso lo andrei a recuperare da altre parti: perdere Koulibaly significa smontare tutto, si allontana ancora di più la piazza. Farei il sacrificio di tenerlo e recuperare altrove il mancato incasso, tenere Kalidou come perno principale.

Se il ciclo Napoli deve ripartire, non può farlo con Dries Mertens che ha 35 anni. Spostare adesso l’attenzione su Koulibaly potrebbe essere anche un modo per sviare la delusione relativa al campionato, vado per un’idea.

Dybala? E se il diabolico De Laurentiis vendesse il Napoli? Tutto è possibile in questa fase”