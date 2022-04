Pomigliano femminile, Dg Seno: "La verità sulla collaborazione con il Napoli di De Laurentiis" | ESCLUSIVA

Biagio Seno, DG del Pomigliano Femminile, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il passaggio al professionismo cambierà il futuro del calcio femminile. Stiamo già lavorando per adeguarci alle modifiche opportune, è un giusto riconoscimento per le atlete che svolgono questo lavoro a tutto tondo. Ci sono delle preoccupazioni perchè è un cambiamento totale, bisogna lavorare per portare nel giro di un paio tutto come il calcio maschile. Essendo un movimento in evoluzione non sappiamo cosa ci riservirà il futuro, non penso che il primo anno di professionismo possa portarci qualcosa di vantaggi nell'immediato in termini di sponsor ed introiti. Serviranno anni per creare un indotto in grado di sostenersi. Come costi le stime prevedono un raddoppiamento delle cifre basi quando eravamo dilettantistici.

Collaborazione con il Napoli di De Laurentiis? Il Napoli in prospettiva dovrà pensare di far parte di questo mondo calcistico in evoluzione portando ricavi. Fino a quando non ci sarà la sicurezza di questi ricavi, magari staranno pensando di entrarci quando tra qualche anno la situazione sarà più chiara. Con la proprietà del Napoli ci sono contatti, eravamo vicini all'accordo lo scorso anno ma abbiamo dovuto rinviare perchè non c'era tempo. Quest'anno ci sono stati meno abboccamenti. Allo stato attuale non mi sento di escludere niente. Se il Napoli decidesse di entrare nel calcio femminile lo fa con il nome di Napoli sfruttando una struttura radicata come il territorio come potremmo esserlo noi. Se De Laurentiis chiama noi ci siamo"