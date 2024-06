Polverosi: "Kvara? De Laurentiis fa bene a non cedere ai ricatti dei procuratori"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alberto Polverosi, Corriere dello Sport: “Kvara? De Laurentiis fa bene a battere i pugni e a non cedere ai ricatti dei procuratori. Alcuni ottenuto da anni il dominio del calcio mondiale… Le commissioni appesantiscono i bilanci e sono denari che escono dal circuito del calcio, a cifre sempre più esagerate. De Laurentiis fa bene a chiedere e a pretendere il rispetto del contratto. Ci vorrebbero più presidenti come lui e Commisso, un altro molto rigido a riguardo. Osimhen poco appetibile oggi? Non vale più 130 milioni di euro, è questa la verità. Il discorso è semplice: se lo comprano in Inghilterra, lo pagano quella cifra. La Premier ha dopato il mercato, come fece Berlusconi nel calcio italiano degli anni ’90. La Nazionale di Spalletti? L’esordio è stato positivo, ma arriviamo male alla sfida contro la Spagna se pensiamo di aver vinto una grande partita d’esordio. L’Albania mi ha sorpreso in negativo, quindi bisogna tenere i piedi per terra. Hanno sfiorato il pari con Manaj, ma potevano prenderne 3-4 in generale e senza reagire. Ora c’è la Spagna e poi la Croazia: se non perdiamo con la Spagna, abbiamo fatto un bel passo in avanti. Guai però a pensare che una squadra esperta come la Croazia sia pronta a mollare nell’ultima partita. Ora dobbiamo sperare che l’attacco si dia una svegliata, dando segnali più consistenti. L’inizio comunque è stato positivo”.