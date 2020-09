Polster: "Szoboszlai pronto per il calcio italiano: è giovane ma molto forte, ha un grande futuro davanti a sé"

Ultime notizie calcio Napoli - Toni Polster, ex calciatore austriaco, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Credo che Szoboszlai sia pronto per il calcio italiano. E’ giovane ma è molto forte, ha un grande futuro. Può giocare come attaccante ed anche come centrocampista, è molto bravo dal punto di vista tecnico. In attacco può ricoprire tutti i ruoli. Osimhen? E’ un calciatore che ha un gran futuro, rapido ed ha notevoli qualità”.