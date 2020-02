Polonia, vice presidente federcalcio: "Rinnovi Milik e Zielinski? Le cifre delle proposte sono troppo basse, gli do un consiglio"

Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "In questo momento il Napoli è la squadra che ha più da offrire rispetto al Brescia che ha bisogno di punti. Siamo in una fase importante del campionato dove un risultato può essere pesante sul piano della salvezza e dell'Uefa. Gli azzurri, seppur con tutte le difficoltà, restano una squadra forte. Zielinski? ha doti calcistiche importantissime, qui in Nazionale ha fatto cose stratosferiche però gli manca qualcosa per diventare un leader per imporsi. E' troppo buono, gli manca quella cattiveria calcistica e convinzione per consacrarsi tra i più grandi. Ha tutto per essere tra i grandi ed è l'ora di esserlo. Sui rinnovi c'entrano i rinnovi, leggevo sui giornali delle proposte a Piotr e Arek. Quelle cifre sono un po' inferiori secondo me ai valori di Arek e Piotr perché sono giovani. Consiglierei a tutte due di restare a Napoli"