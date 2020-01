Polonia, il vice presidente Kozminski: "Milik è un giocatore determinante, se sente la fiducia si esprime al 101%"

Marek Kozminski, vice presidente Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è tornato ad essere una squadra forte, concreta, ma il problema è la continuità. Vedendo quello che sta accadendo mi preoccupo del futuro perché ho visto un mercato molto interessante che serve per coprire le uscite. Ho letto che Milik ha rifiutato il prolungamento del contratto e c’è una telenovela in corso con Zielinski. Tutte queste cose fanno male al Napoli. Milik è un giocatore di altissimo livello. Dimostra di essere un giocatore determinante. È tornato ad alti livelli dopo gli infortuni che ha riportato. Non è una classica prima punta ma sa giocare come seconda punta o come esterno alto, spaziando sul tutto il fronte offensivo. Manca, secondo me, all’intero della società, una certa convinzione su Milik. Non sente la fiducia della società. Bisogna decidere cosa fare, o si punta su di lui oppure lo si cede a cifre importanti. Milik agli Europei è stato molto determinante. Quando il giocatore si sente addosso la fiducia dell'allenatore e della squadra inter su esprime al 101%. Piatek ha sfondato in Italia con numeri da capogiro poi non si sa cosa sia successo. Gli ultimi sei mesi sono da dimenticare. Quando ha scelto il numero 9 è iniziata la maledizione, queste voci, queste circostanze hanno pesato, poi l’arrivo di Ibra lo ha ammazzato definitivamente”.