Polonia, Kozminski: "Il Tottenham può offrire più soldi della Juve a Milik. C'è l'accordo per Glik al Benevento"

Napoli - Marek Kozminski, vice presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Milik? Secondo me siamo oltre i limiti della normale trattativa, se ne sta parlando da un anno. Circola la voce della Juve, lì c'è sarri che lo conosce bene e lo considera una pedina importante. Il Tottenham ha più soldi per stipendio e cartellino. In questi casi serve accordo tra calciatore e società. Italia-Polonia 15 novembre a Napoli? Per noi sarebbe un piacere giocare lì. Ufficialmente non sappiamo nulla. Benevento-Glik? C'è l'accordo, resta da limare qualcosa tra le società"