Polonia, il vice pres. Kozminski: "Zielinski vuole stare a Napoli, ma è pronto a cambiare. Ha problemi caratteriali anche in Nazionale"

Marek Kozminski, vice presidente della Federcalciopolacca, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Bella la storia di Piotr Zielinski in Italia e al Napoli, anni fa si parlava di 100 milioni e di grande interesse come Barcellona, Liverpool e Juventus. Piotr ha problemi dal punto di vista caratteriale, è troppo buon per essere tra i grandi del calcio mondiale. La sua qualità e tecnica non si discute, non ha dato quello che può dare, anche in Nazionale ha lo stesso problema. Uno che lo vede in allenamento pensa che può essere tra i 4-5 più forti al mondo, ma non ha mai preso la squadra nei momenti difficili da leader, da quel punto di vista manca".