Notizie calcio Napoli - Paulo Sousa, ct della Polonia, ha parlato della partita che giocherà domani la sua Nazionale contro l'Inghilterra in vista delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 e ha dato anche aggiornamenti sulle condizioni di Piotr Zielinski. Queste le sue parole sul calciatore del Napoli convocato: "Piotr Zieli?ski non giocherà la partita domani, non è pronto".