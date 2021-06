Polonia, il CT Paulo Sousa: "Sono positivo per oggi, Zielinski sarà fondamentale"

Ultime notizie calcio Napoli - Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Svezia:

"Sono positivo per oggi. Facciamo quello che ci piace, vogliamo vivere questi momenti. La squadra sta bene, servirà velocità e qualità individuale. Zielinski oggi sarà fondamentale, così come i nostri attaccanti, speriamo siano tutti ispirati. Dobbiamo stare sempre corti per non soffrire sulle loro ripartenze. La Svezia è un'ottima squadra, sono secondi nella statistica del recupero palla e possono metterci in difficoltà".